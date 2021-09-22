Характеристики

Кресло для руководителя Norden кожа Парламент H-2021-70-5 leather Кресло для руководителя высшего звена Парламент своим внешним видом говорит, что его владелец не разменивается по мелочам. Сохранив классические черты, кресло Парламент привлекает внимание оригинальными решениями в стиле Хай-Тек. Обивка выполнена из высококачественной кожи. Роскошное кресло также имеет выдвижную опору для ног, которая позволяет принять максимально комфортное положение, недоступное в большинстве других моделей. Почувствуйте себя Big Boss. Выдвижная подножка для поддержки ног позволяет принять лежачее положение в минуты отдыха, снимает нагрузку с позвоночника, улучшает кровообращение. Хромированный газ-патрон, ролики с вставкой "хром", хромированные части подлокотника делают модель стильной, с элементами дизайна в стиле хай-тек. Кресло подойдет людям высокого роста, плотной комплекции Глубина сиденья — 53см, Ширина сиденья — 56 см Высота спинки — 75 см Глубина кресла - 64 см Ширина кресла — 74 см Высота от пола до сиденья — 48-57 см Высота кресла — 117-126 см Материал крестовины — Литой хромированный металл Подлокотники - Хромированный металл Материал обивки — задняя часть экокожа, лицевая в коже Цвет — Слоновая кость, Нагрузка — 150 кг., Механизм качания — с возможностью фиксации в ЛЮБОМ положении, Вес — 27,2, Объём — 0,241 м3