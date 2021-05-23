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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф для одежды гардероб Рио R-50 800х580х1980ММ 2-дверный бежевый/дуб верцаска ЛДСП
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для одежды гардероб Рио R-50 800х580х1980ММ 2-дверный бежевый/дуб верцаска ЛДСП

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб Рио R-50 800х580х1980ММ 2-дверный бежевый/дуб верцаска ЛДСП- Шкафы для одежды деревянные
    21
    Шкаф для одежды гардероб Рио R-50 800х580х1980ММ 2-дверный бежевый/дуб верцаска ЛДСП

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    Цена
    от 13326
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12172,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14607
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14607c НДС
    • ООО "МС-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11202,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13443
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Фасады шкафа-гардероба выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб Верцаска» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Корпус шкафа выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала деталей шкафа – 18 мм. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП цвета «беж» толщиной 3 мм. Шкаф имеет внутреннее отделение с планкой жесткости, стационарной полкой для головных уборов и продольной штангой для одежды. Штанга – хромированная труба овального сечения 30х15 мм. Внутреннее отделение шкафа закрыто двумя распашными фасадами высотой 1950 мм, установленными на регулируемые петли (не менее четырех петель на каждый фасад). Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарная полка установлена на скрытые полкодержатели. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «кнопка», квадратной формы с длиной ребра не менее 24 мм, цвет «алюминий матовый». Глубина топа шкафа – 560 мм, длина – 800 мм. Ширина боковин – 560 мм. Глубина шкафа в сборе – 580 мм, длина – 800 мм, высота – 1983 мм. Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала. Детали шкафа отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки. Для соединения деталей используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением углов-стабилизаторов, а также пластикового профиля для надежного соединения составных частей. В крепежных элементах отсутствуют «одноразовые» винты типа «шуруп» или «конфирмат», а также скобы или гвозди для крепления ДВП. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемых по высоте опоры с ходом регулировки 15 мм. Диаметр опор – 50 мм, высота – 27 мм, цвет – черный. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри шкафа. Мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в короб (короба) из гофрокартона с наклеенной этикеткой с полной выходной информацией. Углы упаковки с деталями мебели защищены накладками (уголками) из ударопрочного пластика. Изделие снабжено инструкцией по сборке, которая вкладывается в упаковку. Серия мебели имеет актуальную декларацию о соответствии по требованиям технического регламента таможенного союза 025/2012. Мебель соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13443c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11105
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13326
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13326c НДС

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