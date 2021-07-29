Характеристики

Корпус стеллажа выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала деталей стеллажа – 18 мм. Задняя стенка стеллажа выполнена из окрашенного ДВП цвета «беж» толщиной 3 мм. Внутреннее пространство стеллажа разделено стационарной полкой, установленной на скрытые полкодержатели. Боковины стеллажа имеют присадку (отверстия) для возможности доукомплектации стеклянными или глухими дверьми. Глубина топа стеллажа – 350 мм, длина – 800 мм. Ширина боковин – 350 мм. Высота стеллажа в сборе – 813 мм. Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала. Детали стеллажа отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки. Для соединения деталей используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением углов-стабилизаторов, а также пластикового профиля для надежного соединения составных частей. В крепежных элементах отсутствуют «одноразовые» винты типа «шуруп» или «конфирмат», а также скобы или гвозди для крепления ДВП. Для нивелирования неровностей пола на днище стеллажа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 15 мм. Диаметр опор – 50 мм, высота – 27 мм, цвет – черный. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри стеллажа. Мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в короб (короба) из гофрокартона с наклеенной этикеткой с полной выходной информацией. Углы упаковки с деталями мебели защищены накладками (уголками) из ударопрочного пластика. Изделие снабжено инструкцией по сборке, которая вкладывается в упаковку. Серия мебели имеет актуальную декларацию о соответствии по требованиям технического регламента таможенного союза 025/2012. Мебель соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний.