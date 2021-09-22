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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол письменный Рио R-3.2L ЛДСП ЛДСП 1400х1200х750ММ бежевый/дуб верцаска интегральный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный Рио R-3.2L ЛДСП ЛДСП 1400х1200х750ММ бежевый/дуб верцаска интегральный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный Рио R-3.2L ЛДСП ЛДСП 1400х1200х750ММ бежевый/дуб верцаска интегральный- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол письменный Рио R-3.2L ЛДСП ЛДСП 1400х1200х750ММ бежевый/дуб верцаска интегральный

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    Цена
    от 9229,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "МС-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7720,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9265
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Столешница и царга стола выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб Верцаска» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Опоры стола выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала столешницы – 25 мм, царги и опор – 18 мм. Глубина столешницы – 700 мм (самая узкая часть) с плавным переходом до 1200 мм (широкая левая часть), длина – 1600 мм. Ширина опор – 696 мм. Высота царги стола – 400 мм, длина – 1554 мм. Царга утоплена вглубь опор на 60 мм. Высота стола в сборе – 750 мм. Конфигурация и размеры столешницы позволяют доукомплектовать стол приставной тумбой с глубиной топа 500 мм (со стороны широкой части) и/или приставными элементами (приставки, тумбы) с глубиной топа 700 мм (со стороны узкой части). Столешница имеет интегральную форму с криволинейной рабочей стороной. Радиус скругления рабочей зоны стола – плавный переменный 300 и 750 мм. Интегральный переход и криволинейный вырез столешницы выполнен исключительно механическим способом на высокоточном оборудовании. Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала. Столешница и вертикальные торцы опор стола отторцованы противоударной кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной 2 мм, остальные стороны и детали отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола закромлена – не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки. Опоры и царга крепятся к столешнице при помощи шести декоративных элементов (проставок) прямоугольной формы. Декоративные элементы размером 65х21х22 мм выполнены из вестолита окрашенного в цвет «алюминий матовый». Расстояние между столешницей и подстольем составляет 22 мм. Для соединения деталей используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. В крепежных элементах отсутствуют «одноразовые» винты типа «шуруп» или «конфирмат». Для нивелирования неровностей пола стол устанавливается на четыре регулируемых по высоте врезных опоры с ходом регулировки 10 мм. Мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в короб (короба) из гофрокартона с наклеенной этикеткой с полной выходной информацией. Углы упаковки с деталями мебели защищены накладками (уголками) из ударопрочного пластика. Изделие снабжено инструкцией по сборке, которая вкладывается в упаковку. Серия мебели имеет актуальную декларацию о соответствии по требованиям технического регламента таможенного союза 025/2012. Мебель соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9265c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7691
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9229,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9229,2c НДС

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