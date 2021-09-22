Стол письменный правый Рио R-3.2R ЛДСП ЛДСП 1400х1200х750ММ бежевый/дуб верцаска интегральный

Характеристики

Столешница и царга стола выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб Верцаска» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Опоры стола выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала столешницы – 25 мм, царги и опор – 18 мм. Глубина столешницы – 700 мм (самая узкая часть) с плавным переходом до 1200 мм (широкая правая часть), длина – 1400 мм. Ширина опор – 696 мм. Высота царги стола – 400 мм, длина – 1354 мм. Царга утоплена вглубь опор на 60 мм. Высота стола в сборе – 750 мм. Конфигурация и размеры столешницы позволяют доукомплектовать стол приставной тумбой с глубиной топа 500 мм (со стороны широкой части) и/или приставными элементами (приставки, тумбы) с глубиной топа 700 мм (со стороны узкой части). Столешница имеет интегральную форму с криволинейной рабочей стороной. Радиус скругления рабочей зоны стола – плавный переменный 300 и 750 мм. Интегральный переход и криволинейный вырез столешницы выполнен исключительно механическим способом на высокоточном оборудовании. Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала. Столешница и вертикальные торцы опор стола отторцованы противоударной кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной 2 мм, остальные стороны и детали отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола закромлена – не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки. Опоры и царга крепятся к столешнице при помощи шести декоративных элементов (проставок) прямоугольной формы. Декоративные элементы размером 65х21х22 мм выполнены из вестолита окрашенного в цвет «алюминий матовый». Расстояние между столешницей и подстольем составляет 22 мм. Для соединения деталей используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. В крепежных элементах отсутствуют «одноразовые» винты типа «шуруп» или «конфирмат». Для нивелирования неровностей пола стол устанавливается на четыре регулируемых по высоте врезных опоры с ходом регулировки 10 мм. Мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в короб (короба) из гофрокартона с наклеенной этикеткой с полной выходной информацией. Углы упаковки с деталями мебели защищены накладками (уголками) из ударопрочного пластика. Изделие снабжено инструкцией по сборке, которая вкладывается в упаковку. Серия мебели имеет актуальную декларацию о соответствии по требованиям технического регламента таможенного союза 025/2012. Мебель соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний.