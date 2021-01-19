Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 для оказания первой само- и взаимопомощи при несчастных случаях ООО ТД Апполо ГОСТ 1179-93
Пакеты перевязочные медицинские
от 79,66₽
Пакет индивидуальный перевязочный ФЭСТ ИПП-1 для наложения первичных повязок на раны
Пакеты перевязочные медицинские
от 220₽
Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками
Пакеты перевязочные медицинские
от 46,08₽
Пакет индивидуальный перевязочный медицинский ГОСТ 1179-93
Пакеты перевязочные медицинские
от 46,08₽
Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах
Пакеты перевязочные медицинские
от 41,03₽
Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ООО "ИНГАКАМФ"
Пакеты перевязочные медицинские
Не указана
Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 ООО "ТД "Апполо" ГОСТ 1179-93
Пакеты перевязочные медицинские
от 183₽
Пакет индивидуальный перевязочный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП
Пакеты перевязочные медицинские
от 114₽
Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ГОСТ 1179-93 Рег. уд. №ФСР 2009/05126
Пакеты перевязочные медицинские
от 1045₽
Пакет индивидуальный перевязочный стерильный с одной подушечкой
Пакеты перевязочные медицинские
Не указана