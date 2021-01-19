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    Главная / Торговый портал / Бинты эластичные медицинские / Бинт эластичный Унга Унга-СР 8Мx300СМ белый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бинт эластичный Унга Унга-СР 8Мx300СМ белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бинт эластичный Унга Унга-СР 8Мx300СМ белый- Бинты эластичные медицинские
    4
    Бинт эластичный Унга Унга-СР 8Мx300СМ белый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 234
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      195
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      234
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Тюменская область, Хабаровский край
      Подробнее
      234c НДС

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