Бинт марлевый нестерильный 5Мx10СМ ГОСТ 1172-93 ООО "ХБК "НАВТЕКС" Россия
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Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Тюменская область, Хабаровский край
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46,8₽c НДС
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