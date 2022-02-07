Маска защитная одноразовая трехслойная на резинках 100ШТ ООО Казанская Фабрика Спецмедзащита Россия
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 180,4₽
Пластырь фиксирующий гипоаллерген. нестер на неткан. основе Омнипор 50х5000ММ Пауль Хартманн АГ 900552, 900438
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 123,97₽
Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор стерильная 7х5СМ послеоперационная 1ШТ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 3798₽
Салфетки медицинские Теласорб марлевая стер. с рентгеноконт. пластиной 50х60СМ 1ШТ 4542666 Пауль Хартманн АГ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
Не указана
Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 7.5х7.5СМ 10ШТ 2320084/2321860 Пауль Хартманн АГ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 37,95₽
Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 5х5СМ 100ШТ 418800 Пауль Хартманн АГ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 144,21₽
Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х10СМ 5ШТ 232012/ 2321890 Пауль Хартманн АГ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 30,36₽
Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х20СМ 3ШТ 2320161/2321920 Пауль Хартманн АГ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 36,69₽
Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х10СМ 5ШТ 232189 Пауль Хартманн АГ
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 30,36₽
Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая нестер. 7.5х7.5СМ 100ШТ 4168027, 4168022 Пауль Хартманн
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 230,23₽
Салфетки медицинские МолиНеа Плюс Д Пеленки впитывающие 60х90СМ 5ШТ 1639011 Пауль Хартман ООО
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
от 191,02₽
Салфетки медицинские МолиНеа Плюс впитывающие ОП 60х60СМ 100ШТ 1614100 Пауль Хартман ООО
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
Не указана