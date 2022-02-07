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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО сумка из плотного водонепроницаемого материала на застежке "липучка" 7х24х33СМ для оказания первой помощи и лечения термических, химических, лучевых ожогов 1-3 степени бинт марлевый стерильный 5Мх10СМ, бинт марлевый стерильный 7Мх14СМ, бинт эластичный трубчатый №№ 1, 3, 6, ножницы для перевязки по Листеру, гель противоожоговый стерильный туба 20Г, повязка гелевая противоожоговая стерильная 10х10СМ, повязка гелевая противоожоговая стерильная 20х30СМ Россия
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    Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО сумка из плотного водонепроницаемого материала на застежке "липучка" 7х24х33СМ для оказания первой помощи и лечения термических, химических, лучевых ожогов 1-3 степени бинт марлевый стерильный 5Мх10СМ, бинт марлевый стерильный 7Мх14СМ, бинт эластичный трубчатый №№ 1, 3, 6, ножницы для перевязки по Листеру, гель противоожоговый стерильный туба 20Г, повязка гелевая противоожоговая стерильная 10х10СМ, повязка гелевая противоожоговая стерильная 20х30СМ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО сумка из плотного водонепроницаемого материала на застежке "липучка" 7х24х33СМ для оказания первой помощи и лечения термических, химических, лучевых ожогов 1-3 степени бинт марлевый стерильный 5Мх10СМ, бинт марлевый стерильный 7Мх14СМ, бинт эластичный трубчатый №№ 1, 3, 6, ножницы для перевязки по Листеру, гель противоожоговый стерильный туба 20Г, повязка гелевая противоожоговая стерильная 10х10СМ, повязка гелевая противоожоговая стерильная 20х30СМ Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
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    Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО сумка из плотного водонепроницаемого материала на застежке "липучка" 7х24х33СМ для оказания первой помощи и лечения термических, химических, лучевых ожогов 1-3 степени бинт марлевый стерильный 5Мх10СМ, бинт марлевый стерильный 7Мх14СМ, бинт эластичный трубчатый №№ 1, 3, 6, ножницы для перевязки по Листеру, гель противоожоговый стерильный туба 20Г, повязка гелевая противоожоговая стерильная 10х10СМ, повязка гелевая противоожоговая стерильная 20х30СМ Россия

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