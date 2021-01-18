Патрон сверлильный ключевой с ключом в комплекте Зубр В16 станочный 3-16ММ 29084-16_z01

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Патрон сверлильный ключевой с ключом в комплекте Зубр В16 станочный 3-16ММ 29084-16_z01- Части и принадлежности станков для обработки металлов