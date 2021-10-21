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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4-БТр-2.0-220 настенный 2000ВТ 220В IP54 15КГ 1120х362х85ММ ТУ МИКМ.681932.005 ЗАО "УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4-БТр-2.0-220 настенный 2000ВТ 220В IP54 15КГ 1120х362х85ММ ТУ МИКМ.681932.005 ЗАО "УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4-БТр-2.0-220 настенный 2000ВТ 220В IP54 15КГ 1120х362х85ММ ТУ МИКМ.681932.005 ЗАО "УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ" Россия- Приборы отопительные электрические
    17
    Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4-БТр-2.0-220 настенный 2000ВТ 220В IP54 15КГ 1120х362х85ММ ТУ МИКМ.681932.005 ЗАО "УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ" Россия

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    Цена
    от 9228,04
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    Поставщики
    • ООО "НПО РИЗУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45320
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      54384
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      "Техническое описание: Обогреватель РИЗУР-ТЕРМ-Б-2000-Exm-Т4-230-50-0-1-0-0-У (К) Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-ТЕРМ Б - Размер корпуса: большой 2000 - Мощность обогревателя 2000 Вт Exm - 1 Exm b IIC T3...T6 Gb X Т4 - Температурный класс: температура на поверхности обогревателя не выше + 130 С 230 - Напряжение питания 230 В переменного тока 50 - длина кабеля до терморегулятора, см. 0 - L2 без защиты металлорукавом 1 - длина питающего кабеля, м 0 - Защита питающего кабеля металлорукавом: без металлорукава 0 - Контроль воздушной среды: без терморегулятора У - Крепление на уголки"
      Минимальная партия
      12
      Регионы поставки
      Подробнее
      54384c НДС
    • ООО "РСИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34746
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      41695,2
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      41695,2c НДС
    • ООО "НПП "МОНОТЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31400
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      31400c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31050
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      26000
      Регионы поставки
      Подробнее
      31050c НДС
    • ООО "РАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21970
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26364
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26364c НДС
    • ООО "ПКП "ТГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26160
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      7000
      Регионы поставки
      Подробнее
      26160c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25200c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20681,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24818
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24818c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20580,29
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24696,35
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24696,35c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20267,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24321,12
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24321,12c НДС
    • ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20092
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24110,4
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24110,4c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19730,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23677
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23677c НДС
    • ООО ТПК "МЕГАГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21840
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21840c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21800c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21050
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21050c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20400
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20400c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17900
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      7000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17900c НДС
    • ООО "ПКФ "ТСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7690,03
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,04
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9228,04c НДС

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