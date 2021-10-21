Характеристики

"Техническое описание: Обогреватель РИЗУР-ТЕРМ-Б-2000-Exm-Т4-230-50-0-1-0-0-У (К) Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-ТЕРМ Б - Размер корпуса: большой 2000 - Мощность обогревателя 2000 Вт Exm - 1 Exm b IIC T3...T6 Gb X Т4 - Температурный класс: температура на поверхности обогревателя не выше + 130 С 230 - Напряжение питания 230 В переменного тока 50 - длина кабеля до терморегулятора, см. 0 - L2 без защиты металлорукавом 1 - длина питающего кабеля, м 0 - Защита питающего кабеля металлорукавом: без металлорукава 0 - Контроль воздушной среды: без терморегулятора У - Крепление на уголки"