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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Установка осветительная мобильный комплекс 2 прожектора ОК-1М 500ВТ 2.5М 6КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка осветительная мобильный комплекс 2 прожектора ОК-1М 500ВТ 2.5М 6КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка осветительная мобильный комплекс 2 прожектора ОК-1М 500ВТ 2.5М 6КГ- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
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    Установка осветительная мобильный комплекс 2 прожектора ОК-1М 500ВТ 2.5М 6КГ

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    Цена
    от 37450
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37450
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      ОК-1М
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Приморский край, Саратовская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область, Омская область
      Подробнее
      37450c НДС

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