Мышь компьютерная беспроводная Microsoft ARC Black Retail Bluetooth черный 2 кнопки 1000DPI оптический Китай
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная беспроводная Microsoft ARC Black Retail Bluetooth черный 2 кнопки 1000DPI оптический Китай- Манипуляторы
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Мышь беспроводная Microsoft ARC Retail Bluetooth, цвет чер
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Ленинградская область, Московская область, Самарская область, Саратовская область