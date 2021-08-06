Холодильник Атлант 4010-022 161х60х62.5СМ 283Л 168Л 115Л двухкамерный белый 56КГ Беларусь

Цена без НДС, руб.
17841,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: ATLANT
Подробные характеристики
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: А
Количество камер: 2
Объем общий: 283 литр
Объем холодильной камеры: 168 литр
Объем морозильной камеры: 115 литр
Тип управления: электронное
Уровень шума: 39 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Нет
Количество отделений в морозильной камере: 3
Расположение морозильной камеры: снизу
Тип размораживания холодильной камеры: капельная система
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 2 шт.
Материал полок: стекло
Цвет: белый
Высота: 1610 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 625 мм
Вес изделия: 56 кг
Гарантийный срок: 36 мес
Страна происхождения: Беларусь