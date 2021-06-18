Характеристики

Светореле ФБ-5 (контактное 32А/IP56) 1. Номинальное напряжение сети - В 220. 2. Номинальная частота - Гц 50. 3. Максимальный коммутируемый ток - 32 А. 4. Мощность, потребляемая от сети - 0,5 Вт. 5. Диапазон срабатывания - от захода солнца до окончания сумерек. 7. Механическая износостойкость, циклов в/о не менее 100 000 раз. 8. Габаритные размеры - 115х157х60 мм.9. Степень защиты реле - IP 56. 10. Климатическое исполнение - УХЛ - 1. 11. Масса - 225 г., в упаковке - 245 г. 12. Условия эксплуатации:- колебания электросети +- 15% от номинала;- температура окружающей среды от - 30 до + 30 С., Производитель ООО "ИЭК" Россия