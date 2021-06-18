Светильник накладной светодиодный Эпра ДБО-84-10-002 10ВТ 220В 5000К 670ЛМ 150х150х70ММ IP65

Цена без НДС, руб.
4826,08
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник светодиодный ДБО-84-10-002 IP65 Тип лампы LED Наличие стекла Да Степень защиты IP65 Длина, мм 150 Ширина, мм 150 Высота, мм 70 Материал рассеивателя Поликарбонат (PC) Способ монтажа Накладной Напряжение, В 220 Цветовая температура 5000 Световой поток, Лм 670 Тип изделия Светильник Тип цоколя LED Мощность, Вт 10 Цвет свечения Белый Масса, кг 0.32 Материал корпуса Алюминий, Производитель ООО "ИЭК" Россия