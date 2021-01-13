Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Шкафы деревянные прочие / Комплект фасадов для шкафов Мебель для руководителя Fregat 129Н201 1116х734ММ стекло 5ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект фасадов для шкафов Мебель для руководителя Fregat 129Н201 1116х734ММ стекло 5ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект фасадов для шкафов Мебель для руководителя Fregat 129Н201 1116х734ММ стекло 5ММ- Шкафы деревянные прочие
    13
    Комплект фасадов для шкафов Мебель для руководителя Fregat 129Н201 1116х734ММ стекло 5ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6505
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5427,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6513
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Коллекция: Мебель для руководителя Fregat Подробные характеристики Гарантийный срок: 36 мес Высота: 1116 мм Ширина: 734 мм Глубина: 5 мм Материал кромки: отсутствует Цвет покрытия: ясень бакаут Материал: стекло Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Наличие в салоне: нет
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6513c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5420,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6505
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6505c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Шкаф лабораторный экранирующий Ш — 1М для проведения электрохимических экспериментов и иных исследований, в которых требуется экранирование металл
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Каркас тумбы с дверцами и ящиками под оргтехнику 120х60х70СМ слоновая кость массив дуба
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Каркас тумбы четырёхдверной сервисной 160х45х90СМ слоновая кость массив дуба
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Каркас тумбы мобильной 49х46х59СМ слоновая кость массив дуба
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф лабораторный общелабораторный ШЛ-60.50.202 600×500×2025ММ
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф лабораторный для хранения баллонов ШДБ-40.40.182 400х400х1825ММ цепь для одного баллона на 40Л, резиновый коврик на дне
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Полка универсальная антресоль ЛДСП 16/32/кромка АВС 2ММ дуб кантербери 2000х500х495ММ трехдверная, петли с доводчиками, открывание наверх, ручки 128ММ, хром матовый, задняя стенка ЛДСП
    Шкафы деревянные прочие
    от 44500
    В корзину
    Гардероб встроенный в нишу купе 2040х2250х550ММ титан ЛДСП 16ММ разделен вертикальными перегородками на 2 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ
    Шкафы деревянные прочие
    от 15480
    В корзину
    Комплект фасадов для шкафов с замком Мебель для руководителя Fregat 129Н101 742х734ММ ДСП 16ММ ABS-пластик ясень бакаут
    Шкафы деревянные прочие
    от 3005
    В корзину
    Шкаф лабораторный для баллонов NL-74-00-13 800х400х2000ММ 2 двери, пандус, цепь
    Шкафы деревянные прочие
    от 41490
    В корзину
    Шкаф лабораторный ЛАБ-800 ШП для посуды меламин белый 800х580х1810ММ
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф лабораторный ШК-2 стекло/пластик/металл 800х400х1850ММ
    Шкафы деревянные прочие
    Не указана
    В корзину
    Позвонить