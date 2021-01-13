Комплект фасадов для шкафов с замком Мебель для руководителя Fregat 129Н101 742х734ММ ДСП 16ММ ABS-пластик ясень бакаут
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект фасадов для шкафов с замком Мебель для руководителя Fregat 129Н101 742х734ММ ДСП 16ММ ABS-пластик ясень бакаут- Шкафы деревянные прочие
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Коллекция: Мебель для руководителя Fregat
Подробные характеристики
Гарантийный срок: 36 мес
Высота: 742 мм
Ширина: 734 мм
Глубина: 16 мм
Материал кромки: ABS-пластик
Цвет покрытия: ясень бакаут
Материал: ДСП
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Гардероб встроенный в нишу купе 2040х2250х550ММ титан ЛДСП 16ММ разделен вертикальными перегородками на 2 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ
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