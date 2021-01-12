Лопатка шпательная СИБРТЕХ 80ММ нержавеющая сталь, пластмассовая ручка Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 26,4 ₽ В корзину

Переплет оконный раздельный массив сосны не окрашенный ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" Россия Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб гавана масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-HAV Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 6000 ₽ В корзину

Полотно дверное Linea 800х2000ММ МДФ/массив хвойных пород/покрытие эмаль матовый шоколад одностворчатое ООО "Волховец" Двери, их коробки и пороги деревянные от 20986,45 ₽ В корзину

Лопатка шпательная фасадная Stayer 150мм нержавеющая, пластиковая ручка Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Подоконник Danke Lucido Bianko ПВХ белый глянцевый 500х20ММ ГОСТ 30673-2013 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 3875 ₽ В корзину

Полотно дверное 900х2000ММ профиль ДПГ коричневое Двери, их коробки и пороги деревянные Не указана В корзину

Дверь межкомнатная Статус-14 шимо светлый 700ММ Двери, их коробки и пороги деревянные Не указана В корзину

Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 45х190х6000ММ Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 2640 ₽ В корзину

Полотно дверное глухое Ржевдорс 4310 900х2000ММ сосна без окраски одностворчатое Двери, их коробки и пороги деревянные от 13245,6 ₽ В корзину

Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб антрацит масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-CHA Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 6000 ₽ В корзину