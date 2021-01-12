Лопатка шпательная СИБРТЕХ 80ММ нержавеющая сталь, пластмассовая ручка
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 26,4₽
Переплет оконный раздельный массив сосны не окрашенный ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" Россия
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб гавана масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-HAV
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 6000₽
Полотно дверное Linea 800х2000ММ МДФ/массив хвойных пород/покрытие эмаль матовый шоколад одностворчатое ООО "Волховец"
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 20986,45₽
Лопатка шпательная фасадная Stayer 150мм нержавеющая, пластиковая ручка
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Подоконник Danke Lucido Bianko ПВХ белый глянцевый 500х20ММ ГОСТ 30673-2013
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 3875₽
Полотно дверное 900х2000ММ профиль ДПГ коричневое
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Дверь межкомнатная Статус-14 шимо светлый 700ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 45х190х6000ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 2640₽
Полотно дверное глухое Ржевдорс 4310 900х2000ММ сосна без окраски одностворчатое
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 13245,6₽
Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб антрацит масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-CHA
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 6000₽
Столб заборный дерево 150х3000ММ винтовой монтаж
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 3000₽