Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб гренадин масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-GDN Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 6000 ₽ В корзину

Полотно дверное Union 900х2000х45ММ 0.5 Line, шпон натуральный Frassimo Bianko открывание левое короб Unidoor Frassimo Bianko многослойная древесина, наличник № 9 плоский, доборы, петли ,замок AGB под фиксатор Chrome Matt Двери, их коробки и пороги деревянные от 121200 ₽ В корзину

Лопатка шпательная строительная Stayer 100ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 15542868 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 275 ₽ В корзину

Уголок Wimar внутренний ПВХ дуб светлый 58ММ 2ШТ 4075552 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 28 ₽ В корзину

Изделие столярное 4000х100х22ММ Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Уголок внутренний Т-Пласт ПВХ 026 орех антик Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Угол наружный ПАО «Северсталь» 200х200ММ RAL 5016 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница антрацит масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-CRB Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 2750 ₽ В корзину

Полотно дверное Браво ЭКО Порта -50 4А 2000х700ММ сосновый брус, MDF, тамбурат, HDF Cappuccino Crosscut Двери, их коробки и пороги деревянные от 10195,44 ₽ В корзину

Угол наружный 0.08*0.08*2.00ММ RAL 5005 Д/Э п/э Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 80 ₽ В корзину

Уголок внутренний ПВХ ясень натуральный Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину