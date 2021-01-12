Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб гренадин масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-GDN
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 6000₽
Полотно дверное Union 900х2000х45ММ 0.5 Line, шпон натуральный Frassimo Bianko открывание левое короб Unidoor Frassimo Bianko многослойная древесина, наличник № 9 плоский, доборы, петли ,замок AGB под фиксатор Chrome Matt
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 121200₽
Лопатка шпательная строительная Stayer 100ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 15542868
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 275₽
Уголок Wimar внутренний ПВХ дуб светлый 58ММ 2ШТ 4075552
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 28₽
Изделие столярное 4000х100х22ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Уголок внутренний Т-Пласт ПВХ 026 орех антик
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Угол наружный ПАО «Северсталь» 200х200ММ RAL 5016
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница антрацит масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-CRB
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 2750₽
Полотно дверное Браво ЭКО Порта -50 4А 2000х700ММ сосновый брус, MDF, тамбурат, HDF Cappuccino Crosscut
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 10195,44₽
Угол наружный 0.08*0.08*2.00ММ RAL 5005 Д/Э п/э
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 80₽
Уголок внутренний ПВХ ясень натуральный
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 45х135х6000ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 5000₽