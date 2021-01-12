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    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Ступень цельная радиусная R3 1000х350х180ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ступень цельная радиусная R3 1000х350х180ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ступень цельная радиусная R3 1000х350х180ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
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    Ступень цельная радиусная R3 1000х350х180ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"

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