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    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Ступень цельная 1000х350х30ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"
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    Ступень цельная 1000х350х30ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ступень цельная 1000х350х30ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
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    Ступень цельная 1000х350х30ММ гранит ГОСТ 9818-85 ООО ГК "ГРАНИТИНВЕСТ"

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