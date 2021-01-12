Уголок внутренний ПВХ дуб
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Полотно дверное Olovi 800х2000ММ белое
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница выбеленная масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-WHT
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 2750₽
Дверь межкомнатная глухая ДГФ 21-7 филенчатая
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Уголок внутренний Т-Пласт
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Уголок внутренний Декопласт 85 ДК К МК ПВХ 85101 дуб триумф
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 31,2₽
Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб бурбон масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-BRB
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 6000₽
Евровагонка сосна сорт B 3М
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница темный дуб масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-DAO
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 2750₽
Полотно дверное звукоизоляционное Квадрострой 2000х900ММ экошпон дуб дымчатый
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 12813,6₽
Подоконник НП белый 400ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 305₽
Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ ясень олива масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFA201301900S-OLV
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 5800₽