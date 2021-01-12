Уголок Arbition LM-55 внешний ПВХ 46 дуб Вирджиния
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Лопатка шпательная MATRIX 100ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 102,13₽
Лопатка шпательная KRAFTOOL 50ММ нержавеющее полотно с 2-компонентными ручками
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 223,02₽
Подоконник ПВХ белый 500ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 561₽
Топорище Topex бук 700ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 284₽
Дверь межкомнатная ПГ Кардинал массив сосны покрытие шпон темный орех 2000x800x40ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Подоконник пластик белый 500ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница махогани масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-MAX
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 2750₽
Полотно дверное глухое Ржевдорс 4310 900х2000ММ сосна без окраски одностворчатое
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 13245,6₽
Уголок Arbition Indo внутренний ПВХ Венге Африка 2ШТ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Наличник дверной "Италия Принцип" 2100ММ МДФ итальянский орех
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 111,86₽
Уголок Т-Пласт T.рlas-100 внутренний ПВХ дуб снежный
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 79,44₽