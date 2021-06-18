Цена без НДС, руб.
8866,66
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 76;
Световой поток светильника, [лм]: 9 900;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500;
Тип КСС: Д;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80, 100;
Тип рассеивателя: колотый лед, микропризма, опал, призма;
Производитель светодиодов Bridgelux;
Аналог светильника ЛПО4х36;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Длина, [мм]: 595;
Ширина, [мм]: 595;
Высота, [мм]: 51, 60;
Масса, [кг]: 3,3;"