Цена без НДС, руб.
2829,16
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 40;
Световой поток светильника, [лм]: 5 600;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: Д;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80;
Тип рассеивателя: микропризма;
Производитель светодиодов Bridgelux;
Аналог светильника ЛПО4х18;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Длина, [мм]: 595;
Ширина, [мм]: 595;
Высота, [мм]: 37,5;
Масса, [кг]: 2,6;
* Коннектор заказывается отдельно;"