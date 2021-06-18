Цена без НДС, руб.
24335,83
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 200;
Световой поток светильника, [лм]: 34 800;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: Г, Д;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 60, 90, 120;
Напряжение питания, [В]: 90-305;
Производитель светодиодов Bridgelux;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Масса, [кг]: 4,5;
Габаритные размеры, [мм]: Ø417×224;
Примечание: световой поток указан для 4000К и 5000К;"