Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 30;
Световой поток светильника, [лм]**: 3600;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500;
Тип КСС: Д;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100, 120;
Тип рассеивателя: опал, прозрачный;
Производитель светодиодов Bridgelux;
Аналог светильника ЛПО 2×36;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Длина, [мм]: 600, 602;
Ширина, [мм]: 70, 78;
Высота, [мм]: 75, 79,5;
Масса, [кг]: 0,74;
Примечание: Световой поток указан для исполнений с опаловым рассеивателем;"