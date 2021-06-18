Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 80;
Световой поток светильника, [лм]: 12 800;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: ШБ1;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 135х55;
Производитель светодиодов Bridgelux;
Аналог светильника ДРЛ250;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Длина, [мм]: 272;
Ширина, [мм]: 174;
Высота, [мм]: 98;
Масса, [кг]: 1,7;
* Коннекторы для обеспечения функции быстросъемности заказываются отдельно;"