Цена без НДС, руб.
17313,33
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 90;
Световой поток светильника, [лм]: 14 200;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: ШБ;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 140x50;
Производитель светодиодов Bridgelux;
Аналог светильника ДНаТ 150;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Длина, [мм]: 630;
Ширина, [мм]: 262;
Высота, [мм]: 117;
Масса, [кг]: 4,7;
* Ножевой и Nema разъёмы заказываются отдельно;"