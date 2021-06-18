Цена без НДС, руб.
27604,16
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 200;
Световой поток светильника, [лм]**: 31 000;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: Г, К, Л;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 12, 25, 35, 60, 90;
Производитель светодиодов Osram, Samsung;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Длина, [мм]: 471;
Ширина, [мм]: 331;
Высота, [мм]: 164;
Масса, [кг]: 5,6;
Примечание: для типа КСС К (12°) - 29 000 лм;"