Цена без НДС, руб.
16915,83
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Мощность, [Вт]: 150;
Световой поток светильника, [лм]**: 22 500;
Цветовая температура, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: Г, К, Л;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 12, 25, 35, 60, 90;
Производитель светодиодов Osram, Samsung;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Длина, [мм]: 465;
Ширина, [мм]: 162;
Высота, [мм]: 117;
Масса, [кг]: 3,3;
Примечание: для типа КСС К (12°) - 19 500 лм;"