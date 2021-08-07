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    Главная / Торговый портал / Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом / Устройство горелочное установка Факел для сжигания нефтесодержащих отходов 60КГ/ЧАС 1130х600х12200ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство горелочное установка Факел для сжигания нефтесодержащих отходов 60КГ/ЧАС 1130х600х12200ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство горелочное установка Факел для сжигания нефтесодержащих отходов 60КГ/ЧАС 1130х600х12200ММ- Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом
    17
    Устройство горелочное установка Факел для сжигания нефтесодержащих отходов 60КГ/ЧАС 1130х600х12200ММ

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    Цена
    от 420084
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КРИПТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350070
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      420084
      Спецификация
      Производство оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом
      Характеристики
      Производительность-60кг/час, габариты 1130х600х12200
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      420084c НДС

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