Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия- Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные