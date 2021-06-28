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    Главная / Торговый портал / Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные / Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия- Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные
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    Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия

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