Бульдозер колесный универсальный КИРОВЕЦ К-702МБА-01-БКУ 3.8М 20.8Т ТУ 23.1.524-92 АО "ПТЗ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Трубоукладчик ЧЕТРА ТГ503 (на плече 2.5М) - 50, (на плече 1.22М) - 104.9Т ЯМЗ/Cummins 382КВТ 8 и 9М жёсткая с поперечной балкой 69Т АО ЧЕТРА-ПМ ТУ4835-00235737-073-96 Россия Число опорных катков с каждой стороны - 8ШТ, Число поддерживающих катков с каждой стороны - 2ШТ
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор Hitachi (емкость ковша - 1,83м3)
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор пневмоколесный E140W 0,32…0,8 м³ 4950 - 5940 мм 8655 - 9440 мм 67 (91) КВТ (л.с.) при 2000 об/мин 2.5М 13,2 / 13,4 / 13,6 т 2000 / 2310 / 2800 мм ММ ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор Doosan Solar 130W-V 0,65 куб.м. М ММ ГРАД ЦЕЛЬС 2004 г. Состояние отличное (с пробегом) во Владивостоке
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор Komatsu PC200 1.53м3 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Бульдозер ЧЕТРА Т15 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый многоцелевой МКСМ-800Н 8000КГ М Четырехтактный трехцилиндровый дизель, воздушного охлаждения 50ЛС 13 град 10КМ/Ч ГОСТ 31553-2012 (ТУ475-611-93) 533Н-сб2РЭ ОАО "Курганмашзавод" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный DM-03-VD для уплотнения асфальтобетонных смесей при малых объемах работ по устройству покрытий парковых площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров , игровых и спортивных площадок 1300ММ 2845х1380х2850ММ 3.4Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-028-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Экскаватор на автомобильном шасси КАМАЗ E195A 0,8 м³ 5000 мм 8500 мм двигателя КАМАЗ - 221 (300,5) кВт (л.с.); двигателя экскаваторной установки - 67 (91) кВт (л.с.) 2.5М 18,8 т ММ ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный ДУ-99 для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 3920х2200х3300ММ 10500КГ 7КМ/Ч 57.4КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-005-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный ручной DM-006 для уплотнения различных дорожных покрытий, начиная от зернистых материалов (таких как грунт), заканчивая асфальтобетонными смесями, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности 600ММ 730х2350х1100ММ 0.6Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-038-061201310-2017 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана