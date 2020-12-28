Пуансон для листогибочных прессов (станков) прямоугольник C-станция Thick Turret 5х50ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 11474,16₽
Цанга прецизионная Blacksmith ER20-d3.5 для закрепления инструмента
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 600₽
Станок шлифовальный универсальный 3К228АМ 50-400ММ 320ММ 1176451028489ММ A ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный заточной профессиональный Зубр ПТМ-150 для мокрого и сухого шлифования 500ВТ 220В 150/200ММ 2950ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 6446,4₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 3000 мм СА1250С30Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Втулка ВК20 (ВК20КС) 200х31х360ММ 1010-0761 ГОСТ 10284-74
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 1680₽
Ножницы Gardena NatureCut дерево/сталь для живой изгороди 230ММ 12300-20.000.00
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 2014,8₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 2000 мм СА1100С20Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 16000 мм СА1250С160Ф3 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 1500 м СА600С15Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Часть суппорта верхняя 1К62Д.041.022
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 22536,53₽
Станок специальный горизонтальнорасточный фрезерно-расточной Многоцелевой фрезерно-расточной обрабатывающий центр с подвижным порталом (гентри) со шпинделем. НС231ЕФ4 для комплексной высокопроизводительной обработки на операциях фрезерования, растачивания, сверления, резьбонарезания. 160ММ ПАО "Тяжстанкогидропресс"
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана