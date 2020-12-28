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    Главная / Торговый портал / Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие / Станок токарный горизонтальный с числовым программным управлением типа «ПРОТОН Т» серии Протон Т800 Акционерное общество "Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров" Россия
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    Станок токарный горизонтальный с числовым программным управлением типа «ПРОТОН Т» серии Протон Т800 Акционерное общество "Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок токарный горизонтальный с числовым программным управлением типа «ПРОТОН Т» серии Протон Т800 Акционерное общество "Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров" Россия- Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
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    Станок токарный горизонтальный с числовым программным управлением типа «ПРОТОН Т» серии Протон Т800 Акционерное общество "Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров" Россия

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