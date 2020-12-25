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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф офисный высокий 750х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП 2-дверный для бумаг ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф офисный высокий 750х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП 2-дверный для бумаг ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф офисный высокий 750х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП 2-дверный для бумаг ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф офисный высокий 750х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП 2-дверный для бумаг ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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