Шкаф для хранения закрытый Бесто 792.055.22 1200х400х1920ММ черно-коричневый 6-дверный
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Шкаф для документов закрытый Vasanta V-633-315 820х440х2195ММ дуб Кобург со стеклом
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Шкаф для документов закрытый Юнитекс Борн В420-822 900х450х1310ММ дуб шамони светлый ЛДСП ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2 полки 2-дверный двери распашные без замка
Шкафы офисные деревянные
от 12070₽
Шкаф для документов закрытый Vasanta V-665 820х440х1490ММ дуб Кентербери ЛДСП ЛДСП 25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный со стеклом АО Экспро
Шкафы офисные деревянные
от 13000₽
Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-шк212х75с/м-в1-179 752х371х2120ММ ДСП с фиксированным расположением полок
Шкафы офисные деревянные
от 28080₽
Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-ш212х75з-в3-179 752х371х2120ММ ДСП с замком; с фиксированным расположением полок
Шкафы офисные деревянные
от 22100₽
Шкаф для документов закрытый Стимул 2578 1180х800х440ММ дуб шамони светлый ЛДСП со стеклом
Шкафы офисные деревянные
от 11480₽
Шкаф для документов закрытый Стимул 2580 1950х800х440ММ дуб шамони ЛДСП 2-дверный высокий со стеклом
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Шкаф для документов закрытый Статус 760х710х370ММ клен Ванкувер ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ ГОСТ 16371-2014
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Шкаф для документов закрытый Skyland Simple SR-5W.1 770х375х1815ММ легно светлый ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4/0.8ММ
Шкафы офисные деревянные
от 6515,6₽
Шкаф для документов закрытый Шен-Жен 4-W 1350х760х420ММ махагон 3-дверный низкий
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Шкаф для документов закрытый Система-М ПК-ССМ-ШК217х71С/Д-В3-99 712х374х2171ММ бронзовый ЛДСП высокий комбинированный
Шкафы офисные деревянные
от 18850₽