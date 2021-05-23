Шкаф для документов пенал 350х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП 1-дверный узкий с нижней дверью ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов пенал 350х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП 1-дверный узкий с нижней дверью ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"- Шкафы офисные деревянные