Шкаф для документов 750х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП без дверей высокий ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов 750х350х2000ММ дуб сантана светлый ЛДСП без дверей высокий ГОСТ 16371-2014 ТО 5620-43080914-01-2016 фабрика мебели "Астра"- Шкафы офисные деревянные