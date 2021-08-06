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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем / Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 9/20 380В 200БАР 6.9КВТ 900Л/Ч 700x455x1010ММ
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    Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 9/20 380В 200БАР 6.9КВТ 900Л/Ч 700x455x1010ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 9/20 380В 200БАР 6.9КВТ 900Л/Ч 700x455x1010ММ- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
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    Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 9/20 380В 200БАР 6.9КВТ 900Л/Ч 700x455x1010ММ

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