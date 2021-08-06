Характеристики

Рабочее бавление 140 Бар/Макс давление 150 Бар/Номин. мощность 2400W. Высокая производительность, простота и безопасность в эксплуатации. Универсальность: функция автоматического всасывания для закачивания воды из ведра или иной емкости, Высокопрочные шины, Встроенный бак для чистящего средства, Долговечность: поршень из нержавеющей стали и надежный насос с латунной головкой для долгого срока службы.