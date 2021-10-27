Весы товарные напольные Мера Пвм-3/300-П 300КГ 20/50/100Г 850х650ММ RS-232
Оборудование весовое промышленное
от 26000₽
Весы платформенные напольные БВП-300/20 300КГ 20Г 500х400ММ
Оборудование весовое промышленное
от 24780₽
Весы электронные настольные Масса-К МК 15.2-А20 15КГ 5Г 336х240ММ Россия
Оборудование весовое промышленное
от 8000₽
Весы торговые Масса-К ТВ-М-600.2-А3 600х800ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 260х105х55ММ 34.5КГ
Оборудование весовое промышленное
от 19300₽
Весы электронные, повышенной точности настольные CAS ED-H-15 15КГ 2Г 306х222 330х346х107ММ
Оборудование весовое промышленное
от 35760₽
Весы платформенные напольные Скейл 0.5 СКТ 1010 средний (III) 500КГ 200Г 1000х1000ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС RS-232C с индикатором СКИ-12, светодиодный дисплей 1000х1000х90ММ 65КГ
Оборудование весовое промышленное
от 32750₽
Весы электронные напольные Масса-К TB-S-200.2-A1 200КГ 50Г 395х520ММ с АКБ
Оборудование весовое промышленное
от 11470₽
Весы платформенные напольные Смартвес ВП-150 средний (III) 150КГ 50Г 450х600ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС LED дисплей, со стойкой 1160х220х620ММ 13КГ Россия
Оборудование весовое промышленное
от 8712,5₽
Весы товарные настольные Твес ВЭУ-15 15КГ 2/5Г 230х270ММ
Оборудование весовое промышленное
от 6300₽
Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"
Оборудование весовое промышленное
от 35904₽
Весы полумикровесы настольные ВЛА-225М I специальный класс точности 0.00001Г ГОСТ OIML R 76-1-201
Оборудование весовое промышленное
от 456000₽
Весы товарные электронные напольные ЕВ1-150 WI-2R 150КГ 20/50Г 600х450ММ
Оборудование весовое промышленное
от 14700₽