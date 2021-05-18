Пылесос промышленный (строительный) Karcher 1.148-221.0 NT 30/1 Ар L 1380ВТ 230В 70ДЕЦИБЕЛ 35ММ 30Л 525х370х560ММ 11.8КГ желтый/черный 7.5М для сухой и влажной уборки
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос промышленный (строительный) Karcher 1.148-221.0 NT 30/1 Ар L 1380ВТ 230В 70ДЕЦИБЕЛ 35ММ 30Л 525х370х560ММ 11.8КГ желтый/черный 7.5М для сухой и влажной уборки- Пылесосы бытовые
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