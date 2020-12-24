Папка деловая А4 200ММ синяя баладек с гребнями для сшивания документов/4 отверстия/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка деловая А4 200ММ синяя баладек с гребнями для сшивания документов/4 отверстия/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона