Весы автомобильные Фермер 40Т 20КГ 8х1.5х0.5М Грузоприемное утройство (настил 8ММ), заездные пандусы (для моделей с надземной установкой) 4ШТ, весовой терминал ТВ-003/05Н (с соединительным кабелем в металлорукаве 10 М), весоизмерительный датчик М70 с узлом встройки и шунтирующим проводом 4ШТ, стойка для весового терминала с отсеком для аккумуляторов, аккумуляторная батарея 12В 10-12Ah 2ШТ, зарядное утроство для аккумуляторов, ПО Статика 3, заводская калибровка

Весы транспортные

от 1188000 ₽