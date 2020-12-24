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    Главная / Торговый портал / Весы настольные / Весы для багажа в коробке, с нанесенным логотипом арт.BA20S
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы для багажа в коробке, с нанесенным логотипом арт.BA20S

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы для багажа в коробке, с нанесенным логотипом арт.BA20S- Весы настольные
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    Весы для багажа в коробке, с нанесенным логотипом арт.BA20S

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