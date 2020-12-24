Весы крановые КВ-300К 0.3Т 100Г -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) 33х24х320ММ 4КГ
Весы транспортные
от 20630,76₽
Весы автомобильные Титан-ВА-60 11Т 20КГ 11М ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия
Весы транспортные
от 600000₽
Весы вагонные динамического взвешивания потележечные Титан-ВВ-80Д-5.0х1 80Т 5.0М 1ШТ 50КГ датчик веса HM14H1 ТУ 4274-002-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия
Весы транспортные
от 843000₽
Весы товарные настольные Твес ВЭУ-15 15КГ 2/5Г 230х270ММ
Оборудование весовое промышленное
от 6300₽
Весы товарные механические напольные ВТ 8908-50 Н 50КГ 20Г 460х600ММ -20...+45ГРАД ЦЕЛЬС 570х640х180ММ 25КГ
Оборудование весовое промышленное
Не указана
Весы КВ-10Т Т Г
Весы транспортные
от 75520₽
Весы порционные CAS AD-5H 5КГ 0.5Г 340х215ММ RS-232
Весы прочие
от 17400₽
Весы морозоустойчивые КВ-10Т-М 10Т 10000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС
Весы транспортные
от 38400₽
Весы платформенные 1.0x1.5М 0,5Т
Весы технологические
Не указана
Весы вагонные универсальные статического взвешивания Титан-ВВ-200С 200Т 60М 100КГ датчик веса HM14H1 ТУ 4274-002-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия
Весы транспортные
от 12000000₽
Весы 40Т 6x3М
Весы транспортные
Не указана
Весы фасовочные настольные Форт ФорТ-Т 708Ф Фиеста 6КГ 1Г 220х260ММ 120х275х314ММ
Оборудование весовое промышленное
Не указана