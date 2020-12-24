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    Главная / Торговый портал / Весы технологические / Весы платформенные 1.5x1.5М 3Т
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы платформенные 1.5x1.5М 3Т

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы платформенные 1.5x1.5М 3Т- Весы технологические
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    Весы платформенные 1.5x1.5М 3Т

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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