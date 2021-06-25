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    Главная / Торговый портал / Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые / Весы электронные напольные Tanita BC-545 150КГ 100Г ММ
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    Весы электронные напольные Tanita BC-545 150КГ 100Г ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы электронные напольные Tanita BC-545 150КГ 100Г ММ- Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
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    Весы электронные напольные Tanita BC-545 150КГ 100Г ММ

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