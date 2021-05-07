Цена без НДС, руб.
2833,33
Спецификация
Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
Торговая марка: WD
Форм-фактор: 3.5 дюйма
Объем памяти, Gb: 1024 -
Интерфейс: SATA 3
Страна происхождения: Таиланд
Габариты (ШхВхГ): 101.6х147х26.1 мм
Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин
Вес: 0.45 кг
Объем буфера: 64 mb
Скорость записи: 150 Мб/с
Уровень шума во время простоя: 24 дб
Скорость передачи данных: 1200000 кб/сек
Тип жесткого диска: HDD
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край