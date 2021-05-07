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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD Western Digital WD10EZRZ 1ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ 150МБ/С
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD Western Digital WD10EZRZ 1ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ 150МБ/С

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD Western Digital WD10EZRZ 1ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ 150МБ/С- Устройства запоминающие внутренние
    3
    Диск жесткий HDD Western Digital WD10EZRZ 1ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ 150МБ/С

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3400
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Торговая марка: WD Форм-фактор: 3.5 дюйма Объем памяти, Gb: 1024 - Интерфейс: SATA 3 Страна происхождения: Таиланд Габариты (ШхВхГ): 101.6х147х26.1 мм Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Вес: 0.45 кг Объем буфера: 64 mb Скорость записи: 150 Мб/с Уровень шума во время простоя: 24 дб Скорость передачи данных: 1200000 кб/сек Тип жесткого диска: HDD
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      3400c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2542,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Торговая марка: WD Форм-фактор: 3.5 дюйма Объем памяти, Gb: 1024 - Интерфейс: SATA 3 Страна происхождения: Таиланд Габариты (ШхВхГ): 101.6х147х26.1 мм Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Вес: 0.45 кг Объем буфера: 64 mb Скорость записи: 150 Мб/с Уровень шума во время простоя: 24 дб Скорость передачи данных: 1200000 кб/сек Тип жесткого диска: HDD
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2542,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Торговая марка: WD Форм-фактор: 3.5 дюйма Объем памяти, Gb: 1024 - Интерфейс: SATA 3 Страна происхождения: Таиланд Габариты (ШхВхГ): 101.6х147х26.1 мм Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Вес: 0.45 кг Объем буфера: 64 mb Скорость записи: 150 Мб/с Уровень шума во время простоя: 24 дб Скорость передачи данных: 1200000 кб/сек Тип жесткого диска: HDD
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2542,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Торговая марка: WD Форм-фактор: 3.5 дюйма Объем памяти, Gb: 1024 - Интерфейс: SATA 3 Страна происхождения: Таиланд Габариты (ШхВхГ): 101.6х147х26.1 мм Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Вес: 0.45 кг Объем буфера: 64 mb Скорость записи: 150 Мб/с Уровень шума во время простоя: 24 дб Скорость передачи данных: 1200000 кб/сек Тип жесткого диска: HDD
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2542,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Торговая марка: WD Форм-фактор: 3.5 дюйма Объем памяти, Gb: 1024 - Интерфейс: SATA 3 Страна происхождения: Таиланд Габариты (ШхВхГ): 101.6х147х26.1 мм Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Вес: 0.45 кг Объем буфера: 64 mb Скорость записи: 150 Мб/с Уровень шума во время простоя: 24 дб Скорость передачи данных: 1200000 кб/сек Тип жесткого диска: HDD
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2542,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Торговая марка: WD Форм-фактор: 3.5 дюйма Объем памяти, Gb: 1024 - Интерфейс: SATA 3 Страна происхождения: Таиланд Габариты (ШхВхГ): 101.6х147х26.1 мм Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Вес: 0.45 кг Объем буфера: 64 mb Скорость записи: 150 Мб/с Уровень шума во время простоя: 24 дб Скорость передачи данных: 1200000 кб/сек Тип жесткого диска: HDD
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС

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