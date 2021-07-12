Технический осмотр и диагностика с применением передвижного диагностического комплекса

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Технический осмотр и диагностика с применением передвижного диагностического комплекса- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств