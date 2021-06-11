Демонтаж/монтаж защиты двигателя НИВА 2121, 2123
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 700₽
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Toyota Land Cruiser
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 567200₽
Техническое обслуживание и ремонт тягачей Scania ЕИ-нормо/час
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Не указана
Ремонт редуктора переднего моста полноприводного автомобиля
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 16000₽
Техническое обслуживание JAC N80 ТО-5
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 32956,9₽
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 15546₽
Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 6000₽
Техническое обслуживание и ремонт ТС иностранного производства ЕИ-нормо/час
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 1250₽
Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 8400₽
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 1000₽
Техническое обслуживание и ремонт сервисный выезд на автомобиле
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 6000₽
Оклейка электрокара белой пленкой 0.81х0.155М
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от 9500₽