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    Главная / Торговый портал / Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные / Инструмент многофункциональный Dremel 3000 130ВТ 10000-33000ОБ/МИН 0.55КГ F0133000JT
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Инструмент многофункциональный Dremel 3000 130ВТ 10000-33000ОБ/МИН 0.55КГ F0133000JT

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Инструмент многофункциональный Dremel 3000 130ВТ 10000-33000ОБ/МИН 0.55КГ F0133000JT- Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
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    Инструмент многофункциональный Dremel 3000 130ВТ 10000-33000ОБ/МИН 0.55КГ F0133000JT

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    Цена
    от 6840
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      Спецификация
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      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
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      1
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      Цена с НДС, руб.
      6840
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6840c НДС

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