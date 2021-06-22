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    Главная / Торговый портал / Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки / Перфоратор Makita HR 2470 780ВТ 0-1100ОБ/МИН 0-4500уд/мин SDS-Plus 2.7ДЖ 2.6КГ 370х84х214ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Перфоратор Makita HR 2470 780ВТ 0-1100ОБ/МИН 0-4500уд/мин SDS-Plus 2.7ДЖ 2.6КГ 370х84х214ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перфоратор Makita HR 2470 780ВТ 0-1100ОБ/МИН 0-4500уд/мин SDS-Plus 2.7ДЖ 2.6КГ 370х84х214ММ- Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    9
    Перфоратор Makita HR 2470 780ВТ 0-1100ОБ/МИН 0-4500уд/мин SDS-Plus 2.7ДЖ 2.6КГ 370х84х214ММ

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    Цена
    от 7390
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    Поставщики
    • ЕФРЕМОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25483,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30580
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Перфоратор Makita HR 2470
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      30580c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16950
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16950c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14160
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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    • ООО "КОМПАНИЯ СТРОЙПЕРСПЕКТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14160
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      14160c НДС
    • ГЛОБА АЛИНА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12640
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12640
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Арт. 18769951 Гарантия производителя (лет) 1 Мощность (Вт) 780.0 Сила удара (Дж) 2.7 Максимальное число ударов в минуту 4500 Количество режимов работы 3 Функция долбления Да Функция сверления Да Антивибрационная система Нет Реверсивный Да Встроенная подсветка Нет Количество скоростей 1 Скорость (об/мин) 1100 Диаметр сверления в бетоне (мм) 65.0 Тип электродвигателя С угольными щетками Защитная муфта Нет Тип патрона SDS Plus Длина кабеля (м) 4.0 Аксессуары в комплекте чемодан, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка Кейс Да Марка MAKITA Модель продукта HR2470 Тип использования Бытовой Вес нетто (кг) 4.72 Страна производства Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12640c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12640
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12640
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Арт. 18769951 Гарантия производителя (лет) 1 Мощность (Вт) 780.0 Сила удара (Дж) 2.7 Максимальное число ударов в минуту 4500 Количество режимов работы 3 Функция долбления Да Функция сверления Да Антивибрационная система Нет Реверсивный Да Встроенная подсветка Нет Количество скоростей 1 Скорость (об/мин) 1100 Диаметр сверления в бетоне (мм) 65.0 Тип электродвигателя С угольными щетками Защитная муфта Нет Тип патрона SDS Plus Длина кабеля (м) 4.0 Аксессуары в комплекте чемодан, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка Кейс Да Марка MAKITA Модель продукта HR2470 Тип использования Бытовой Вес нетто (кг) 4.72 Страна производства Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12640c НДС
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Перфоратор Масса, кг 2.6 Макс. число оборотов, об/мин 1100 Макс. число ударов, уд/мин 4500 Мощность, Вт 780 Энергия удара, Дж 2.7 Макс. диаметр сверления (Бетон), мм 24 Макс. диаметр сверления (Дерево), мм 32 Макс. диаметр сверления (Металл), мм 13 Патрон SDS-plus Количество режимов 3 Реверс есть Makita HR2470X15
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12300c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Перфоратор Масса, кг 2.6 Макс. число оборотов, об/мин 1100 Макс. число ударов, уд/мин 4500 Мощность, Вт 780 Энергия удара, Дж 2.7 Макс. диаметр сверления (Бетон), мм 24 Макс. диаметр сверления (Дерево), мм 32 Макс. диаметр сверления (Металл), мм 13 Патрон SDS-plus Количество режимов 3 Реверс есть Makita HR2470X15
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12300c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12300c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12300c НДС
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12300c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12300c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10084,74
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11900
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11900c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10084,74
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11900
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11900c НДС
    • НИКИТИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11619
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11619
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11619c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11619
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11619
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11619c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9682
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11618,4
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11618,4c НДС
    • ООО "ЭКСПЕРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9682
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11618,4
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11618,4c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      11400c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      9500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      11400c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      11000c НДС
    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      8940,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10550
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10550c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      8940,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10550
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10550c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      10000c НДС
    • КУДЗИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10000c НДС
    • ООО "ССК"
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      Цена без НДС, руб.
      7920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9504
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9504c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      7920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9504
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9504c НДС
    • ООО "ВИКТОРИСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9432
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9432c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9432
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9432c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9360
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9360c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9360
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9360c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9300c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9300c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7555,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8915
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Перфоратор Makita HR 2470 имеет двойную защитную изоляцию. Он может работать как отбойный молоток и как дрель. При обратном вращении (реверс), двигатель работает с той же скоростью и крутящим моментом. На случай возникновения реактивного крутящего момента, в перфораторе присутствует специальный ограничитель. Якорь и угольные щетки, а также все внутренние детали перфоратора, защищены от пыли, что увеличивает его срок службы. Максимальный диаметр сверления по бетону: алмазной коронкой - 65 мм, а коронкой с твердосплавными резцами - 54 мм. Вес, кг - 2.6, Количество режимов – 3. Мощность, Вт – 780. Max сила удара, Дж - 2.7. Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм – 54. Max диаметр сверления буром (бетон), мм – 24. Длина кабеля, м – 4.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8915c НДС
    • ООО "Интерколор"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7555,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8915
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Перфоратор Makita HR 2470 имеет двойную защитную изоляцию. Он может работать как отбойный молоток и как дрель. При обратном вращении (реверс), двигатель работает с той же скоростью и крутящим моментом. На случай возникновения реактивного крутящего момента, в перфораторе присутствует специальный ограничитель. Якорь и угольные щетки, а также все внутренние детали перфоратора, защищены от пыли, что увеличивает его срок службы. Максимальный диаметр сверления по бетону: алмазной коронкой - 65 мм, а коронкой с твердосплавными резцами - 54 мм. Вес, кг - 2.6, Количество режимов – 3. Мощность, Вт – 780. Max сила удара, Дж - 2.7. Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм – 54. Max диаметр сверления буром (бетон), мм – 24. Длина кабеля, м – 4.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Нижегородская область
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      8915c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8460
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Вес, кг 2.6. Количество режимов 3. Max сила удара, Дж 2.7. Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм 54. Max диаметр сверления буром (бетон), мм 24. Реверс поворотом щеток .
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8460c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8460
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Вес, кг 2.6. Количество режимов 3. Max сила удара, Дж 2.7. Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм 54. Max диаметр сверления буром (бетон), мм 24. Реверс поворотом щеток .
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8460c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6956,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8347,2
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8347,2c НДС
    • ООО "МК-ЭЛЕКТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6956,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8347,2
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8347,2c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7043,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8311
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8311c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7043,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8311
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8311c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8210
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8210
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8210c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8210
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8210
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8210c НДС
    • ООО "ПРОМКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7920
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7920c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7920
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7920c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6262,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7390
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7390c НДС
    • ООО ПКФ "Энергосфера"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6262,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7390
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7390c НДС
    • ООО "БАРКО ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1933
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2319,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2319,6c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1933
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2319,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Подробнее
      2319,6c НДС

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