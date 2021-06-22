Характеристики

Перфоратор Makita HR 2470 имеет двойную защитную изоляцию. Он может работать как отбойный молоток и как дрель. При обратном вращении (реверс), двигатель работает с той же скоростью и крутящим моментом. На случай возникновения реактивного крутящего момента, в перфораторе присутствует специальный ограничитель. Якорь и угольные щетки, а также все внутренние детали перфоратора, защищены от пыли, что увеличивает его срок службы. Максимальный диаметр сверления по бетону: алмазной коронкой - 65 мм, а коронкой с твердосплавными резцами - 54 мм. Вес, кг - 2.6, Количество режимов – 3. Мощность, Вт – 780. Max сила удара, Дж - 2.7. Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм – 54. Max диаметр сверления буром (бетон), мм – 24. Длина кабеля, м – 4.